В проекте бюджета Украины не заложен фонд на строительство дорог

В проекте бюджета Украины на 2024 год не заложены средства на дорожное строительство, сообщает украинское интернет-издание «Лига.нет» со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолану Пидласу.

Она пояснила, что в следующем году дороги на Украине будут строить только по специальным решениям правительства на средства из резервного фонда.

Сегодня в Верховной раде был представлен проект бюджета на следующий год. До конца месяца депутаты могут предлагать поправки, а 20 октября документ должны принять в первом чтении.

Дефицит украинского бюджета на следующий год составляет почти половину расходной части. Общий фонд бюджета составляет $84,9 млрд, тогда как доходов планируется собрать на $42,6 млрд. $46 млрд заложены на военные расходы. Покрыть дефицит бюджета Киев рассчитывает за счет финансовой помощи Запада.