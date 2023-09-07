В РФ оценили вероятность пересмотра потолка цен на нефть
Фото: [Егор Алеев/ТАСС]
Пересмотр потолка цен на нефть был бы принят, как провал санкций, введенных против России. Соответствующее заявление сделал управляющий директор компании «РусЭнергоПроект» Максим Канищев, его слова передает издание РИА Новости.
Канищев заявил, что страны Запада ожидали падения цен на нефть Urals, когда заявляли о вводе потолка цен на нефть из РФ и его пересмотре. Но это не случилось, подчеркнул эксперт. Он отметил, что в нынешних обстоятельствах, даже разговоры о подобных идеях были бы приняты как признание провала санкций, введенных против РФ.
Исходя из этого, Канищев заявил, что изменений в стоимости отечественной нефти не будет. Эксперт заверил, что комната с данным потолком уже в прошлом, а РФ оказалась на этаж выше.