В РФ резко подорожали грузовые перевозки

Стоимость грузоперевозок в РФ выросла на 38% в ответ на увеличение спроса на услугу на 61%. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» .

Как сообщается, спрос на услугу вырос на 30% в международном направлении, а на экспорт – в пределах 3%. Количество заявок на грузоперевозки из Европы выросло, как минимум, на 60%.

Директор FM Logistic Алексей Мисаилов заявил, что первое полугодие всегда являлось самым стабильным в росте стоимости перевозки, но в 2023 году тарифы выросли, как минимум, на 15%.

Эксперт Святослав Вильде заявил, что рост спроса вызван ускорением темпа импортозамещения на территории РФ, что вызвало перестройку цепей производства.

Эксперт из Noytech Supply Chain Solutions Иван Головко сообщил, что цены перевозок из Турции упали на 20% за полгода. Цены также снизились в КНР, на 30-40% в связи с ситуацией на границе. Количество и длина очередей сильно уменьшилось, уточняет эксперт.