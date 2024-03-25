В РФ удалось избежать сокращения объема поставок бензина для внутреннего рынка

Нефтяным компаниям из РФ удалось сохранить объем поставок бензина на отечественный рынок на том же уровне, несмотря на то, что проводились атаки по большому количеству заводов по переработке нефти. Об этом сообщил «Коммерсантъ» .

Согласно данным журналистов, производство бензина в России после атак по заводам сократилось на 4%, а общий объем переработки на них в прошлом месяце упал всего на половину процента.

По словам анонимного собеседника газеты, производство топлива за неделю с 13 марта сократилось менее чем на 4% в сравнении с предшествующей ей неделей, и лишь на 5,2% по сравнению с изначальным планом. Объем топливного производства составил почти 780 тысяч тонн или свыше 111 тонн за каждые сутки, сообщает издание.