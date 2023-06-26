В РФ вводится новая система субсидий для развития туризма в регионах

С 2024 года планируется начать выделение единой субсидии регионам РФ для реализации проектов, нацеленных на развитие внутреннего туризма.

Об обсуждении введения подобных субсидий для регионов сообщил представитель Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на прошедшем ПМЭФ. Он сообщил, что регионы будут расходовать данные средства на направления, исходя из ключевых показателей, что значит, что регионы смогут сами определять свою стратегию, без вмешательства правительства.

Вахруков также напомнил, что в стране уже действуют программы развития туризма в регионах. Среди них: строительство инфраструктуры, поддержка предпринимательских инициатив и программа соц. заказа.

Он также отметил, что давно существуют субсидии на строительство модульных отелей и кредиты на создание гостинично-туристических комплексов.

Руководитель проектного офиса “ПроГород” Ксения Титова сообщила на ПМЭФ, что большинство иностранцев, побывавших в РФ, остались довольны. 80% положительно оценили свою поездку и 40% хотели бы вернуться.