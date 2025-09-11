В Рязани ФНС возобновила инспектирование выдачи чеков в кафе и ресторанах

Федеральная налоговая служба возобновила в Рязани контроль за соблюдением нового порядка работы с онлайн-кассами в сфере общественного питания. Речь идет о правилах, которые официально вступили в силу еще в марте этого года, но до сих пор вызывают вопросы у многих владельцев бизнеса. Об этом сообщает издание 7info.

Согласно обновленному регламенту, персонал кафе и ресторанов теперь обязан выдавать бумажный чек клиенту не после оплаты, как это часто бывало раньше, а в промежутке между моментом запроса счета и его окончательной оплатой. Эта, казалось бы, незначительная деталь является ключевой для фискальных органов, так как обеспечивает прозрачность расчета и исключает возможность сокрытия выручки.

Долгое время данная норма не контролировалась на практике. Как пояснил бизнес-омбудсмен Рязанской области Михаил Пронин, причиной послужила техническая неготовность многих заведений — требовалось время на обновление и настройку кассового оборудования. Теперь же период адаптации завершен, и ФНС начала активные выездные проверки.

Для предпринимателей несоблюдение правил грозит реальными административными штрафами по статьям КоАП РФ. Ответственность за нарушения целиком ложится на руководство заведений, которым рекомендовано провести дополнительный инструктаж для всего персонала. Таким образом, рязанский общепит вступает в новый этап более строгого контроля за кассовой дисциплиной.

