В Рязанской области доля женщин в регистрации бизнеса почти на 20% больше мужчин
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
В Рязанской области число женщин, которые оформили собственное дело, выросло почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2022 года, при этом доля женщин, ставших предпринимателями в первом полугодии, превышает число мужчин почти на 20%. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что наблюдается падение молодежи, которая зарегистрировала собственный бизнес в регионе, на 3%.
Добавляется, что распределение ИП и ООО с января по июнь в Рязанской области составило 83% и 17% соответственно, при этом по сравнению с минувшим годом количество ИП увеличилось почти на 10%.