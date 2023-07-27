В Рязанской области доля женщин в регистрации бизнеса почти на 20% больше мужчин

В Рязанской области число женщин, которые оформили собственное дело, выросло почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2022 года, при этом доля женщин, ставших предпринимателями в первом полугодии, превышает число мужчин почти на 20%. Об этом сообщает 7info.