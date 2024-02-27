В Рязанской области инфляция выросла до 6,7% за январь

По итогам первого месяца этого года инфляция в Рязанской области выросла на 0,2 п.п. - до 6,7%. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что в регионе в целом ее показатели ниже среднего про России, который составляет 7,4%.

Напомним, что для устойчивого снижения инфляции нужен длительный период жестких денежно-кредитных условий. Согласно прогнозам Центробанка РФ, годовая инфляция уменьшится до 4,0–4,5% в этом году и станет находиться вблизи 4% позже.