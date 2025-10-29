В Рязанской области изменены ставки транспортного налога по ряду категорий транспортных средств

В Рязанской области произошло первое за десятилетие изменение ставок транспортного налога. Депутаты областной думы утвердили новые тарифы, которые начнут действовать с 2027 года, заменив собой нормы, действовавшие с 2014 года. Об этом сообщает издание 7info.

Корректировки затронули восемь категорий транспорта, а их ключевой особенностью стал прогрессивный принцип: чем мощнее автомобиль, тем выше ставка. Так, для легковых машин до 100 лошадиных сил налог составит до 15 рублей с каждой силы, а для обладателей авто мощностью от 100 до 150 л.с. — уже до 25 рублей. Аналогичный подход применен к мотоциклам, автобусам и грузовикам, где ставки также дифференцированы в зависимости от мощности двигателя.

Важно подчеркнуть, что все собранные средства имеют целевое назначение и будут направляться в Дорожный фонд региона. Ожидается, что это решение принесет в бюджет значительные дополнительные средства: 7,3 млн рублей в 2026 году и 125,7 млн рублей ежегодно, начиная с 2027 года. Это позволит активизировать работы по ремонту и строительству дорожной инфраструктуры.

При этом закон сохраняет широкую систему льгот для социально незащищенных категорий граждан. От уплаты налога освобождены пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий и участники СВО. На сегодняшний день такие налоговые преференции применяются в отношении более 126 тыс. жителей Рязанской области и 300 организаций, что смягчает фискальную нагрузку для наиболее уязвимых слоев населения и стимулирует деловую активность.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 3,6 тыс. участников СВО воспользовались льготой по транспортному налогу.