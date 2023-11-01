В Рязанской области побит десятилетний рекорд по урожаю сахарной свеклы

В Рязанской области отмечен максимальный объем урожая сахарной свеклы за последнее десятилетие. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Добавляется, что на сегодняшний день получено свыше 370 тыс. тонн корнеплодов.

Уточняется, что при этом средний показатель объема урожая данной культуры в регионе составляет 282 тыс. тонн.

Поясняется, что последний рекорд за десять лет был зафиксирован четыре года назад, когда количество урожая сахарной свеклы составило 370 тыс. тонн.

Подчеркивается, что большая часть убранного урожая этой культуры уже отправлена на переработку.