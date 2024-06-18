В Рязанской области собрано 70 тонн садовой земляники

В Рязанской области аграрии ведут сбор урожая садовой земляники, на сегодняшний день удалось собрать уже 70 т ягод. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Уточняется, что урожай земляники быстро отправляется в торговые точки предприятий, на ярмарки выходного дня и рынки областного центра. Кроме того, в следующем месяце сельскохозяйственные предприятия приступят к сбору малины и смородины.

Отмечается, что в прошлом году в агрохозяйствах Рязанской области собрали почти 200 т земляники, 15 т малины и 135 т смородины. В текущем году площади выращивания ягодных культур планируется расширить почти на 30 гектаров.