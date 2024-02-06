В Рязанской области собственные сайты имеют только 44% предприятий

В Рязанской области лишь 44% организаций имеют собственные сайты. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Уточняется, что также 82% предприятий применяют цифровые технологии в рабочем процессе.

Отмечается, что почти 60% предприятий размещают информацию на интернет-платформах. Кроме того, около 30% организаций используют облачные сервисы, 13% работают с большими данными.