В Рязанской области увеличилась величина прожиточного минимума почти на 15%

В Рязанской области с 1 января наступившего года увеличилась величина прожиточного минимума почти на 15%. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный орган статистики.

Уточняется, что в настоящий момент сумма прожиточного минимума в регионе составляет почти 16 тыс. рублей. Для трудоспособного населения — 17,2 тыс. рублей, для пенсионеров — 13,6 тыс. рублей, для детей — 15,3 тыс. рублей.

Отмечается, что среди регионов РФ максимальная величина прожиточного минимума установлена в Тульской и Ярославской областях — почти 18 тыс. рублей.

Ранее депутат Бессараб заявила, что в 2025 году все пенсии проиндексируют на 14,75%.