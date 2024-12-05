Депутат Бессараб: в 2025 году все пенсии проиндексируют на 14,75%

В 2025 году все пенсии будут повышены на 14,75%, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Она рассказала «Ленте.ру» о механизмах индексации пенсий в наступающем году.

Увеличение произойдет с 1 апреля 2025 года и составит 14,75%. Кроме того, получатели социальных пенсий, чей доход ниже прожиточного минимума, могут не волноваться, так как социальная доплата гарантирует достижение этого минимума. Это означает, что все пенсионеры получат прожиточный минимум без исключений.

Если же в каком-либо регионе прожиточный минимум окажется выше федерального, то региональный бюджет будет осуществлять доплату, как это происходит, например, в Москве.

В случае, если региональный уровень будет ниже федерального, дополнительно будут выделены средства из федерального бюджета.

Ранее в Госдуме предложили не облагать в России налогами накопительную часть пенсий работающих пенсионеров.