В Рязанской области возрос объем производства мяса

В Рязанской области увеличивается производство мяса. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минсельхозпрод.

Уточняется, что за первые пять месяцев текущего года сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства и личные подворья произвели 51 тыс. тонн мяса, что почти на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Примерно две трети от общего объема составляет свинина, свыше четверти – говядина, оставшиеся – мясо птицы и других сельхозживотных.

Добавляется, что увеличение производства мяса связано с расширением поголовья коров, свиней и птицы, а также с выходом на проектную мощность двух предприятий.

Отмечается, что рост производства мяса в Рязанской области продолжается на протяжении ряда лет подряд, и за девять лет он составил 70%.