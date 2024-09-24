В Росреестре Подмосковья напомнили о преимуществах электронной доверенности

В Росреестре региона напомнили о преимуществах электронной доверенности. Как сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области, с этого месяца изменилась общая форма машиночитаемой доверенности для юрлиц.

Речь идет об электронной доверенности, которая требуется при подписании документов или совершении юридически значимых действий в электронном виде.

Если представитель действует от имени юрлица на основании доверенности и представляет в Росреестр заявление, то такой документ должен быть заверен у нотариуса и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. Такая доверенность хранится в специальном хранилище.

Как отметили в Росреестре, благодаря электронным доверенностям повышается безопасность использования электронных подписей при совершении сделок с недвижимостью, а также качество оказания госуслуг ведомства.