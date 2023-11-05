Росрыболовство: в России до Нового года подешевеет красная икра

В России еще до конца 2023 могут существенно снизиться цены на красную икру, проинформировал в ходе Веронского Евразийского экономического форума глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Причиной тому, по его словам, увеличившиеся в последнее время объемы добычи рыбы и успешной лососевой путины. Шестаков отметил, что у рыбаков уже в полтора раза упала стоимость на горбушу.

«У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — заявил Шестаков в беседе с РИА Новости.

Глава Росрыболовства добавил, что тенденция к снижению цен на красную икру может продолжится и с началом 2024 года.