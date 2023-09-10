В России добыли крупнейший за последние десять лет алмаз

На прииске Маят в Анабарском районе Якутии добыт крупнейший за последние десять лет в России алмаз ювелирного качества, сообщила пресс-служба группы АЛРОСА.

Камень-рекордсмен потянул на 390,7 карата. До этого десять лет назад удалось обнаружить алмаз в 401 карат.

Камень представляет из себя светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом.

Гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев назвал находку «отличным финалом промывочного сезона».