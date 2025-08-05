В России изменились правила расчета налога на банковские вклады

В России вступили в силу изменения в системе налогообложения доходов по банковским вкладам, которые затронут миллионы граждан, рассказал в интервью ТАСС член комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Основное изменение касается расчета необлагаемого лимита. Теперь он определяется как 1 млн руб., умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ за предыдущий год.

«Реформа направлена на справедливое распределение налоговой нагрузки и поддержку граждан с умеренными доходами. Важно, что необлагаемый налогами лимит сохраняется, а для большинства вкладчиков ставка останется на уровне 13%», — подчеркнул депутат.

Учитывая, что в 2024 году ключевая ставка достигала 21%, на 2025 год необлагаемый лимит составит 210 тыс. руб. Это означает, что проценты по вкладам в пределах этой суммы не будут облагаться налогом.

Для доходов, превышающих 2,4 млн руб., установлена повышенная налоговая ставка в 15%. Важно отметить, что налогом облагается только сумма превышения необлагаемого лимита. Например, если вклад принес 250 тыс. руб. дохода, то налог составит 13% от разницы между фактическим доходом и лимитом (250 тыс. руб. — 210 тыс. руб. = 40 тыс. руб.), то есть 5,2 тыс. руб.

Особые условия предусмотрены для долгосрочных вкладов сроком от 15 месяцев — в этом случае неиспользованный лимит можно перенести на следующий год. Банки будут автоматически передавать данные о доходах вкладчиков в ФНС, поэтому подавать налоговую декларацию самостоятельно не потребуется.

Новые правила не распространяются на несколько категорий вкладов — с процентной ставкой до 1% годовых, эскроу-счета, а также доходы, полученные по наследству. Для валютных вкладов проценты будут конвертироваться в рубли по курсу ЦБ на дату выплаты и суммироваться с рублевыми доходами при расчете налоговой базы.

Ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов рассказал, что в России могут создать госбанк для займов по низким процентам.