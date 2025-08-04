В России могут создать госбанк для займов по низким процентам

Традиционные кредиты становятся недоступными для многих россиян из-за растущей закредитованности, а банки отказывают даже в рефинансировании. Это подталкивает граждан к рискованным альтернативам. В поисках денег люди массово обращаются к МФО с драконовскими процентами, а 15% готовы пойти к нелегальным черным кредиторам даже за незначительную разницу в ставке. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Эти структуры маскируются под легальные (ООО, МФО, ломбарды, лизинг), но их методы — чистое мошенничество: завышенные ставки, скрытые комиссии, подлог документов и криминальные способы взыскания долгов. Как отмечает депутат Сергей Миронов, население, «посаженное на кредитную иглу», в отчаянии ищет любые источники.

Обращение к черным кредиторам ведет к катастрофе: неподъемные долги, угрозы, насилие и потеря имущества. На фоне драконовских по мировым меркам банковских ставок, Миронов видит выход в создании госбанка с льготными кредитами (2-3%) для рефинансирования и новых займов.

Хотя идея госбанка выглядит спасительной для закредитованных семей, она вызывает серьезные вопросы: источники финансирования, риски коррупции при распределении средств и опасность новой волны закредитованности из-за легкодоступных денег. Эксперты признают важность инициативы, поднимающей острую проблему, но предупреждают: без тщательной проработки это может создать новую «государственную долговую яму», рискуя превратиться в печально известный «Объедбанк».

Ранее сообщалось, что омбудсмен Подмосковья разъяснила порядок начисления пени по кредитам умерших наследодателей.