В России конфеты и шоколад известных марок вырастут в цене к осени
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Raffaello, «Киндер-сюрпризы», Nutella и Ferrero Rocher вырастут в цене в России к осеннему сезону. Об этом сообщается в соцсетях.
Отмечается, что это связано с закупкой какао-масла на иностранной бирже.
Добавляется, что из-за падения курса российской валюты на увеличится стоимость данного сырья.
Подчеркивается, что при этом компания Ferrero, являющаяся производителем этой продукции, не планирует уходить из России.