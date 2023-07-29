В России конфеты и шоколад известных марок вырастут в цене к осени

Raffaello, «Киндер-сюрпризы», Nutella и Ferrero Rocher вырастут в цене в России к осеннему сезону. Об этом сообщается в соцсетях.

Отмечается, что это связано с закупкой какао-масла на иностранной бирже.

Добавляется, что из-за падения курса российской валюты на увеличится стоимость данного сырья.

Подчеркивается, что при этом компания Ferrero, являющаяся производителем этой продукции, не планирует уходить из России.