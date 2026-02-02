В России могут начать отключать карты Visa и Mastercard

Карты Visa и Mastercard «морально устаревают», а их чипы начинают выходить из строя, заявил «Парламентской газете» председатель комитета Государственной думы РФ по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

По его словам, из-за того, что технологии, на которых держатся такие карты устарели, активность мошенников только растет.

«Предлагается дать полномочия Центральному банку, чтобы некоторые виды этих Visa и Mastercard не могли использоваться для оплаты товаров и услуг. <…> Речь идет о поэтапном процессе, исходя в том числе из срока действительности платежных карт. Во всяком случае, я рекомендую это сделать», — заявил Аксаков.

Он отметил, что эта мера может затронуть примерно 20% всех карт, находящихся на руках у россиян. Парламентарий посоветовал гражданам переходить на использование национальной платежной системы «Мир».

Это уже не первое такое предупреждение: еще в январе Аксаков говорил о повышенных рисках использования карт Visa и Mastercard и предлагал наделить Банк России правом устанавливать максимальный срок их службы.

Напомним, международные платежные системы прекратили свою работу в России в 2022 году. Все карты, действующие на их базе, перестали функционировать за пределами страны, но внутри РФ они продолжают работать. При этом все транзакции по российским картам теперь обрабатываются через Национальную систему платежных карт (НСПК).

Хотя банки и НСПК продлили срок действия уже выпущенных карт Visa и Mastercard для использования внутри России, выпуск новых карт этих платежных систем полностью прекращен.

Ранее эксперт Анастасия Бастрыкина также предупредила об уязвимости карт Visa и Mastercard в России.