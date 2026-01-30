Карты Visa и Mastercard устарели: как потеря сертификатов безопасности бьет по деньгам россиян

Карты Visa и Mastercard стоит перевыпустить на защищенные версии с российской платежной системой. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила рассказала руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее в СМИ сообщали, что у Visa и Mastercard устарели средства защиты. Карты еще работают, но надежность защиты персональных данных и реквизитов снижается. А некоторые POS‑терминалы могут отклонять операции. Как напомнила эксперт Бастрыкина, у карт Visa и Mastercard 1 января 2025 года закончился срок действия сертификатов безопасности чипов, что напрямую влияет на защиту банковских операций.

«Также аргументом в пользу постепенного вывода из оборота этих просроченных карт стал износ пластика, из которого они изготовлены. Предлагаемые меры обеспечения безопасности пользователей банковских карт предполагают возврат к модели срочных карт с необходимостью периодического перевыпуска. При этом срок действия сертификатов безопасности может не совпадать со сроком действия самой карты», — пояснила специалист.

По ее словам, картой с просроченным сертификатом все еще можно пользоваться, но некоторые терминалы могут отклонять операцию, а основная опасность — это уязвимость платежного средства для мошенников.

«Специальное шифрование при оплате формировало уникальный код для проверки по сертификату, а сейчас платежные операции не проходят такую проверку из-за отсутствия действующего сертификата безопасности. Все просроченные карты рекомендуются перевыпустить и заменить на защищенные карты, подключенные к платежной системе “Мир”. При этом пользователям нужно помнить, что просроченные карты банк может блокировать, поэтому всю информацию о перевыпуске лучше уточнить заранее», — заключила Бастрыкина.

