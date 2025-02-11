В России могут ввести мораторий на повышение цен на детское питание

В РФ могут ввести мораторий на повышение цен на детское питание и включить его в перечень социально значимых товаров первой необходимости.

С данной инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции партии «Справедливая Россия — За правду». Обращение направлено председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Соавторами письма стали лидер партии СРЗП Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Авторы идеи предлагают установить мораторий до 1 июля 2026 года с возможностью пролонгирования данного решения, сообщает РИА Новости.

По словам Миронова, текущая ситуация с ценами на детское питание требует вмешательства государства, так как с начала года оно подорожало более чем на 15%. Больше всего цены выросли на молочные смеси, мясные консервы для детского питания, овощные смеси и фруктово-ягодное пюре, пояснил он.

Ранее сообщалось о том, что перебои поставок еды в ямальское село заинтересовали прокуратуру.