Перебои поставок еды в ямальское село заинтересовали прокуратуру

Прокуратура проверяет информацию о проблемах с поставками продуктов в отделанное село Ратта Красноселькупского района ЯНАО. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Жители Ратты забили тревогу из-за перебоев с поставками еды. Они подали коллективное обращение, где указали, что иногда не получают базовые товары, например, сахар, муку и растительное масло. Таких продуктовых позиций, по словам северян, не было с осени 2024 года.

Магазин в Ратте закрылся в конце 2024-го. Сельчане заявили, что никто уже не помнит, когда завозили молочные продукты, овощи, фрукты и яйца. Такое сообщение появлялось в канале «Обращения ЯНАО».

Информация привлекла внимание прокуратуры: она начала проверку ситуации. Дадут оценку соблюдению требований законодательства, в частности узнают, как обязанности выполняет администрация села Ратта и Красноселькупского района. Дополнительно проверят МОУ «Раттовская школа-интернат основного общего образования им. С. И. Ирикова», так как из-за проблемы с продовольствием могли сказаться и на школьном питании. Однако точные сведения после надзорных мероприятий озвучат правоохранители.

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