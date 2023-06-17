В России может появиться возможность оплаты товаров по лицу до конца года
Фото: [©Пресс-служба Госдумы России/РИА Новости]
По словам первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой, в текущем году финансовый регулятор планирует запустить оплату в магазинах по лицу до конкретной суммы. Об этом сообщает «Коммерсант».
Она отметила, что такой метод оплаты станет очень востребованным.
Скоробогатова пояснила, что запуск биоэквайринга пройдет совместно с Центром биометрических технологий. Кроме того, в нем примет участие Национальная система платежных карт.
Напомним, что в конце прошлого года банкиры предложили уменьшить требования по безопасности оборудования и устройств, используемых при биометрической аутентификации клиентов.