В России может появиться запрет на параллельный ввоз мобильных Samsung

По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, министерством совместно с Минпромторгом ведется обсуждение запрета параллельного импорта компьютерного оборудования из недружественных стран, если по ним имеются конкурентные отечественные аналоги.

Он добавил, что это касается мобильных устройств Samsung и LG, поскольку имеются их аналоги из Китая, тем не менее запрет параллельного импорта iPhone не планируется.

Шадаев добавил, что данное обсуждение еще только началось.