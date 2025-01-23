В России начали массово закрываться магазины электроники на фоне падения продаж

В России в последние месяцы наблюдается заметное сокращение площадей магазинов электроники и бытовой техники. Основные игроки рынка, такие как «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк», закрывают неэффективные точки и экспериментируют с новыми форматами торговых операций. Об этом со ссылкой на исследование платформы «Чек индекс» сообщил портал Shoppers.

Согласно данным исследования, в 2024 году продажи в офлайн-магазинах снизились на 16% в натуральном выражении. Количество магазинов электроники уменьшилось на 7-8%, а их общие площади сократились на 10%. Эксперты отмечают, что эти показатели свидетельствуют о серьезных трудностях, с которыми сталкивается розничная торговля в условиях изменяющегося покупательского поведения и увеличения конкуренции со стороны онлайн-платформ.

Крупные ретейлеры вынуждены оптимизировать свои площади, особенно в крупных торговых центрах, где аренда стала слишком дорогой. Наибольшее количество закрытых точек наблюдается в небольших городах, где активно развиваются такие крупные онлайн-магазины, как Ozon и Wildberries.

Как отмечает портал, традиционные большие магазины с профессиональными консультантами и гипермаркеты больше не являются гарантией прибыльности. В ответ на эти изменения появляются компактные офлайн-точки с пунктами выдачи онлайн-заказов (ПВЗ), которые становятся более востребованными и рентабельными. Например, «М.Видео-Эльдорадо» активно открывает небольшие магазины, а «Ситилинк» экспериментирует с мини-шоурумами в своих ПВЗ.

Согласно оценкам экспертов, в 2025 году ретейлерам не удастся поддерживать малоприбыльные магазины. Они убеждены, что это оздоровит рынок, на котором сейчас наблюдается перенасыщение предложений смартфонов и другой техники.

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