Торговые лавки у питерского Спаса на Крови потребовали демонтировать

Правительство Санкт-Петербурга потребовало от бизнесмена Алексея Сергиенко демонтировать до 21 января киоски на набережной канала Грибоедова, расположенные рядом с храмом Спаса на Крови. Таким образом он подтвердил в своем телеграм-канале статью издания «Фонтанка».

Сергиенко также утверждает, что действия правительства по «выселению» его бизнеса с набережной являются незаконными. Он отметил, что его фирма обратилась в суд и будет отстаивать свои интересы.

Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на комитет по контролю за имуществом, предприниматель подписал соглашение с правительством в 2014 году для создания культурно-выставочного центра «Вернисаж», предназначенного для культурных и художественных мероприятий, не связанных с бизнесом.

Его компания называется «Региональная общественная организация «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга», как он сам указал в интервью.

Тем не менее власти отметили, что Сергиенко использовал арендуемое помещение для открытия магазинов, которые занимают и соседние участки.

В 2023 году договор аренды с бизнесменом был расторгнут, и ему было направлено уведомление о необходимости добровольно освободить территорию.

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