В России начали снижаться цены на красную рыбу

На территории РФ падает стоимость красной рыбы из-за хорошего улова. Об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников в своих социальных сетях .

Сейчас ее можно купить менее чем за 230 рублей за килограмм. Сообщается, что в период с 12 по 25 июля было поймано 258 тысяч тонн, что почти в 5 раз больше, чем за тот же период 2 года назад.

Там также рассказали, что цены реагируют на количество улова в середины путины вне зависимости от конкретного количества добычи. В 2023 году цена падает в полтора раза быстрее, чем в 2022.

Недавно российское власть запретила ввоз морепродуктов из недружественных стран. В Министерстве экономического развития тогда сообщили, что отсутствия импорта спровоцирует увеличение объемов производства и ассортимента в стране.