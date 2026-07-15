Шаляпин вступился за Буланову после обращение ее экс-танцора

В российском шоу-бизнесе продолжает набирать обороты скандал между певицей Татьяной Булановой и ее бывшим танцором Максимом Алалыкиным. На этот раз в конфликт вмешался шоумен Прохор Шаляпин, который публично встал на сторону артистки, сообщает Teleprogramma.org.

Накануне Алалыкин обратился к Булановой с просьбой прекратить публичные упреки в его адрес и в адрес его семьи. Танцор подчеркнул, что обвинения, которые звучат со стороны певицы, причиняют боль ему и его близким. Он также отметил, что за 25 лет сотрудничества ни разу не позволял себе негативных высказываний о Булановой и считает несправедливым, что его имя теперь упоминается в скандальном контексте.

В ответ на это Шаляпин заявил, что не видит в словах певицы ничего оскорбительного в адрес бывших участников ее команды. По мнению артиста, Татьяна просто ответила на вопрос журналистов, и в этом нет никакого негатива.

«Ее спросили — она ответила, как есть. Никаких оскорблений я лично не вижу. Ну отработали и отработали... все мы бываем в ударе и не очень на работе. Ничего оскорбительного», — написал Шаляпин.

Причины конфликта между Булановой и Алалыкиным уходят корнями в ноябрь 2025 года. Тогда супруги Алалыкины, которые много лет входили в подтанцовку Булановой, покинули коллектив. По словам представителя пары, причиной стал острый конфликт с новым директором певицы. Отмечалось, что в ходе ссоры в отношении Алены Алалыкиной якобы были проявления физической силы.

Кроме того, незадолго до этого танцоров высмеяли в Сети, назвав их движения во время выступлений «энергосберегающими». Вся эта ситуация привела к тому, что отношения между звездной парой и их многолетними помощниками окончательно испортились.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала о скорой женитьбе 33-летнего сына.