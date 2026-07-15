Как заработать со ₽100 тысяч: вкладываем деньги грамотно

₽100 тыс. — сумма, которая уже позволяет не просто сохранить накопления, но и получить доход. Однако выбирать способ вложения стоит исходя не только из потенциальной прибыли, но и из уровня риска. О том, какие варианты сегодня выглядят наиболее разумными, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый эксперт Роман Калинкин.

По его словам, самым безопасным инструментом по-прежнему остаются банковские вклады.

«После снижения ключевой ставки банки постепенно уменьшают доходность депозитов, однако сейчас еще можно найти предложения на уровне 12–14% годовых. Для тех, кто не готов рисковать, это остается одним из лучших вариантов», — отметил эксперт.

Если разместить ₽100 тыс. на таком вкладе прямо сейчас, к концу года можно заработать около ₽6–7 тыс. процентов, а при размещении на полный год — до ₽14 тыс. Тем, кто готов принять умеренный риск, Калинкин советует обратить внимание на облигации крупных российских компаний и федерального займа.

«Качественные облигации сегодня способны приносить доходность выше банковских вкладов, особенно если покупать бумаги до погашения. При этом риск остается относительно невысоким», — пояснил он.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Еще один вариант — инвестиции в фондовый рынок через биржевые фонды или акции крупнейших компаний. Однако эксперт предупреждает: такие вложения подходят только тем, кто готов к колебаниям стоимости активов.

«Если деньги могут понадобиться уже через несколько месяцев, лучше не заходить в акции. Для фондового рынка желательно иметь горизонт инвестирования хотя бы два-три года», — подчеркнул Калинкин.

По его мнению, часть средств можно оставить в максимально ликвидной форме.

«Хорошее решение — разделить капитал. Например, ₽70 тыс. разместить на депозите, а оставшиеся ₽30 тыс. направить в облигации или инвестиционные фонды. Такой подход позволяет одновременно сохранить деньги и увеличить потенциальную доходность», — считает эксперт.

При этом он не рекомендует хранить свободные средства наличными.

«Инфляция постепенно снижает покупательную способность денег. Даже если кажется, что сумма лежит без движения всего несколько месяцев, она уже начинает терять свою реальную стоимость», — заключил Калинкин.

После заметного укрепления рубля в начале июля многие начали задаваться вопросом, сохранится ли эта тенденция или уже осенью доллар вновь пойдет вверх. О том, какой сценарий сегодня выглядит наиболее вероятным, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий.