Мошенники придумали новый трюк с iPhone: что делать при подозрительном звонке

Apple предупредила владельцев iPhone о набирающей популярность схеме мошенничества через FaceTime, пишет Daily Mail. Преступники используют видеозвонки и ссылки-приглашения, чтобы выдавать себя за сотрудников банков, техподдержки, чиновников или даже романтических партнеров и выманивать деньги.

Злоумышленники начинают с сообщения о подозрительной операции по карте или банковскому счету. Затем жертву убеждают перейти в FaceTime якобы для дополнительной проверки. Во время разговора собеседника просят включить демонстрацию экрана, зайти в онлайн-банк, перевести деньги или ввести одноразовый код.

Так мошенники в реальном времени видят пароли, данные счета и коды подтверждения. Иногда они представляются специалистами Apple или Microsoft, пугают «взломом» устройства и уговаривают установить программы удаленного доступа или изменить настройки безопасности.

FaceTime используют и в других схемах: мошенники могут показывать форму, якобы официальные удостоверения или документы, выдавая себя за полицию или госорганы. В романтических аферах короткий видеозвонок помогает создать доверие перед просьбой о деньгах, выгодных вложениях или подарочных картах.

Apple подчеркивает: сотрудники компании не звонят без предупреждения по FaceTime и не просят предоставить пароли, коды или банковские данные. При подозрительном звонке лучше сразу завершить разговор и самостоятельно связаться с банком или ведомством по номеру с официального сайта.