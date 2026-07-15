Жительницы Подмосковья приняли участие в конкурсе «Хозяюшка и Рукодельница»

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» в рамках реализации проекта «Регион свершений и возможностей» организовала пятое мероприятие – конкурс среди подмосковных женщин с инвалидностью, передвигающихся в инвалидных колясках, «Хозяюшка и Рукодельница». Его приурочили к Году единства народов России, сообщили в пресс-службе организации.

Мероприятие направлено на демонстрацию социально-бытовых навыков и возможностей женщин с инвалидностью. В нем приняли участие девушки из Королева, Мытищ, Серпухова, Лобни, Клина, Подольска. Первое место заняла Татьяна Карзубова из города Серпухов, которая представила блюда и сервировку стола в стиле Гжель.

Конкурс провели в арт-отеле «Пушкино» ,Московская область, содействие в доставке на мероприятие инвалидов-колясочников специализированным транспортом с подъемником оказало Министерство социального развития Московской области.

Участниц оценивало жюри – представители министерств и ведомств региона, общественные деятели, спортсмены-паралимпийцы, ветераны специальной военной операции и не только. Их поприветствовали депутат Госдумы Михаил Терентьев, депутат Московской областной думы Михаил Ждан, чемпион мира по паралимпийском фехтованию Николай Лукьянов, чемпион мира по танковому биатлону ветеран СВО Виктор Шерстнев, настоятель Храма прп. Сергия Радонежского в д.Костино отец Виктор Селезнев и другие. С речью к ним обратились председатель общества ветеранов городского округа Пушкинский Борис Федорович Клюев и руководитель пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев.

В 2026 году МОООИ «Колесница» провела данный конкурс впервые. Проект реализуется с использованием средств гранта в форме субсидии на развитие гражданского общества в 2025 году для НКО Московской области при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.