Биатлонисты Серохвостов и Метеля решили пожениться
Биатлонисты сборной России Серохвостов и Метеля объявили о помолвке
Фото: [соцсети Виктории Метели]
Биатлонисты сборной России Даниил Серохвостов и Виктория Метеля объявили в соцсетях о своей помолвке и подтвердили ее фотографиями.
Спортсмены выступают за команды ХМАО-Югры, причем Серохвостов перед началом прошлого сезона перебрался в Ханты-Мансийск из Новосибирской области. Вице-президент Союза биатлонистов России Евгений Редькин в шутку говорил, что Ханты использовали приманку в виде Метели для перехода Серохвостова.
27-летний Серохвостов ее до отстранения россиян успел поучаствовать на этапах Кубка мира и Олимпийских играх, он неоднократно выигрывал гонки чемпионата России. 23-летняя Метеля в январе стала чемпионкой России в масс-старте.
Ранее глава правления Ассоциации лыжных видов спорта Германии Штефан Шварцбах высказался за допуск российских спортсменов на международную арену.