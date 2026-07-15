Биатлонисты Серохвостов и Метеля решили пожениться

Биатлонисты сборной России Даниил Серохвостов и Виктория Метеля объявили в соцсетях о своей помолвке и подтвердили ее фотографиями.

Спортсмены выступают за команды ХМАО-Югры, причем Серохвостов перед началом прошлого сезона перебрался в Ханты-Мансийск из Новосибирской области. Вице-президент Союза биатлонистов России Евгений Редькин в шутку говорил, что Ханты использовали приманку в виде Метели для перехода Серохвостова.

27-летний Серохвостов ее до отстранения россиян успел поучаствовать на этапах Кубка мира и Олимпийских играх, он неоднократно выигрывал гонки чемпионата России. 23-летняя Метеля в январе стала чемпионкой России в масс-старте.

Ранее глава правления Ассоциации лыжных видов спорта Германии Штефан Шварцбах высказался за допуск российских спортсменов на международную арену.