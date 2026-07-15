Юран извинился за поражение в первом туре и пообещал вывести «Урал» в РПЛ

Главный тренер «Урала» Сергей Юран в разговоре с «Матч ТВ» выразил уверенность в том, что выполнит поставленную задачу и выведет команду из Екатеринбурга в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Специалист извинился перед болельщиками за поражение в стартовом туре Первой лиги от «Торпедо» (0:1). Он отметил, что не ожидал увидеть столько зрителей в будний день, в понедельник.

«Старт получился смазанным, что касается результата, неудачно провели игру. Я сказал на пресс‑конференции, я задачу решу. Команда будет в РПЛ. Я доволен работой на сборах. Мы немного опаздываем с комплектацией. Мы доберем точечно игроков, которые усилят нас», — сказал Юран.

«Урал» уже два сезона не может выбраться из Первой лиги, дважды подряд команда уступала в стыковых матчах. Сергей Юран возглавил екатеринбургский клуб перед началом сезона, сменив на этом посту Василия Березуцкого.

В следующем матче «Урал» 19 июля примет на своем поле красноярский «Енисей».

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о подготовке команды к старту в РПЛ.