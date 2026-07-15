В Сергиево-Посадском округе пройдет фестиваль «Сделано в Хотьково»

В субботу, 25 июля, в Хотькове Сергиево-Посадского округа пройдет ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково», посвященный включению города в обновленный туристический маршрут «Золотое кольцо», темой этого года станет «Хотьково – город живых традиций». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут пять исторических локаций, которые объединятся в единый пешеходный маршрут и познакомят гостей с традициями народных художественных промыслов и ремесел. Мероприятие стартует у стен Покровского Хотькова монастыря, через который веками шли паломники в Троице-Сергиеву Лавру. В программу также войдут лавка старины «Антиквар», Каменный мост, отдел художественных ремёсел музея-заповедника «Абрамцево», ярмарочная площадь, музей «Дом урядника».

Для посетителей подготовят вернисаж под открытым небом и пленэр с участием местных художников, специальные экскурсии об абрамцево-кудринской резьбе по дереву, о фарфоре Попова и керамике Дунаева, выставку-ярмарку ремесленных изделий и фермерских продуктов, творческие мастер-классы, концерт романсов и фолк-музыки и многое другое.

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