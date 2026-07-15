Волочкова получила травму после возвращения на сцену

Балерина Анастасия Волочкова снова оказалась в больнице: она сообщила о серьезной травме, которую получила после того, как вернулась к активным выступлениям, сообщает Super. Артистка призналась, что начала тренироваться и выходить на сцену слишком рано — после операции по замене тазобедренного сустава.

В личном блоге Волочкова опубликовала фото из больничной палаты и показала крупную гематому. Она рассказала, что осложнения возникли из-за интенсивных нагрузок, хотя врачи рекомендовали ей отказаться от физической активности.

Фото: [ соцсети ]

По словам балерины, надрыв мышцы, гематома и воспаление стали результатом перегрузок: быстрого вхождения в форму, растяжек оперированной ногой, возвращения на сцену вопреки запретам немецких профессоров и 25 проведенных концертов.

Волочкова подчеркнула, что не умеет беречь себя, потому что всегда ставит выступления и зрителей на первое место. Сейчас помощь балерине оказывают специалисты Центрального института травматологии и ортопедии в Москве.

Заместитель председателя «Союза борьбы за народную трезвость» Анатолий Глущенко пристыдил Анастасию Волочкову из-за вирусной фразы про алкоголь.