В Германии поддержали допуск российских лыжников

Глава правления Ассоциации лыжных видов спорта Германии (DSV) Штефан Шварцбах в эфире BR24 Sport высказал свою позицию по поводу допуска российских спортсменов.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям по видам спорта допустить российских атлетов к соревнованиям без всяких ограничений.

Функционер заявил, что спортсмены, вероятно, меньше всего виноваты в происходящем на Украине.

«Я считаю гротескным, когда здесь, в тихом кабинете, на чистом листе бумаги, в спокойной Центральной Европе формулируют какие-то правила и предписывают российским атлетам публично выступить против власти в РФ. Звучит классно… для идеального мира. Но не забывайте, что они живут там, и там их семьи. Не все так просто, как кажется», — сказал Шварцбах.

При этом глава немецких лыж усомнился в правильности допуска россиян с национальными символами, поскольку политическая ситуация в мире с момента начала бана не слишком-то изменилась.

Ранее главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич заявил, что с нетерпением ждет возвращения российских баскетболистов на международную арену.