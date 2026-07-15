Под угрозой восемь регионов РФ: МЧС предупредило о граде и штормовом ветре

МЧС России распространило штормовое предупреждение для восьми регионов РФ, входящих в состав четырех федеральных округов. В среду, 15 июля, там ожидаются ливневые осадки, грозы, град и усиление ветра до 25 метров в секунду и более, сообщило РИА Новости.

Прогнозы Гидрометцентра и ВНИИ ГОЧС указывают на высокую вероятность нарушения штатного режима работы инфраструктуры. Возможны обрывы на линиях электропередачи, сбои в работе связи, а также перебои в движении автотранспорта.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 15 июля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Приморского, Хабаровского краев; в Уральском федеральном округе на территории Свердловской, Челябинской областей; в Приволжском федеральном округе на территории Пермского края; в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик, Ставропольского края», — говорится в прогнозе министерства.

Эксперты ведомства связывают риски возникновения чрезвычайных ситуаций с комплексом неблагоприятных погодных явлений — мощными осадками, грозовой активностью, градом и шквалистым ветром. На территориях, попавших в зону опасности, рекомендовано проявлять повышенную осторожность и отслеживать обновления от оперативных служб.

Ранее сообщалось, что из-за ливней в Сочи автомобилисты отказываются ехать по дорогам 15 июля.