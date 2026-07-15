Законопроект о 13-й пенсии внесен в Госдуму: депутат рассказал, кому хотят платить предновогоднюю выплату

Законопроект о ежегодной дополнительной выплате пенсионерам перед Новым годом внесен в Госдуму. Авторами инициативы выступили зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов и Партия пенсионеров. Документ, как уточняет ТАСС, уже передан в нижнюю палату.

Авторы законопроекта исходят из того, что в конце года у граждан возникают дополнительные траты — на подарки и праздничный стол. В этой ситуации особое внимание государства требуется тем, кто относится к социально незащищенным слоям населения. В их числе, по мнению инициаторов, находятся и пенсионеры.

Предновогодняя выплата, по задумке, будет полагаться всем пенсионерам вне зависимости от их трудового статуса — как работающим, так и неработающим. В перечень получателей включены также те, кто получает пенсии по государственному обеспечению, и военные пенсионеры. Размер выплаты предполагается привязать к месячному размеру пенсии каждого конкретного гражданина.

«Мы разрабатывали документ вместе, — отметил председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников. — 13-я пенсионная выплата — это лишь первый шаг в реализации нашего Пенсионного стандарта. Его главные элементы — пенсия не менее 70% от средней зарплаты по региону, индивидуальные пенсионные счета с правом наследования этих накоплений, премиальные пенсии для людей служения — врачей, учителей, соцработников и ветеранов, введение принципа "пенсия не по возрасту, а за стаж и труд».

Ранее депутат Чаплин рассказал, что в 2026 году пенсию в 50 лет сохранили для нескольких групп.