В Пушкинском проведут капремонт первого корпуса Софринского образовательного комплекса

В микрорайоне Софрино-1, д. 55, в деревне Нововоронино городского округа Пушкинский продолжается капитальный ремонт первого корпуса Софринского образовательного комплекса, строительная готовность объекта превысила 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к началу нового учебного года. Специалисты ведут комплексную отделку и инженерное оснащение, штукатурят стены, включая оконные и дверные откосы, и не только.

В здании обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок, проведут благоустройство прилегающей территории, установку новой мебели и оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.