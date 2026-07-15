Обезглавленное тело в лесу поселка Ола: что известно о гибели 61-летнего россиянина

В поселке Ола Магаданской области найдено тело 61-летнего мужчины без головы. Информацию об этом передает источник РЕН ТВ. По его информации, останки были обнаружены в лесной зоне неподалеку от населенного пункта.

Как предварительно установлено, причиной ухода в лес могло стать тяжелое эмоциональное состояние, связанное с расставанием с женой. Сначала мужчина отправился в лесную местность, где распивал спиртные напитки. Когда он прекратил отвечать на звонки, супруга забила тревогу и отправилась на поиски мужчины.

«Через несколько дней его тело нашли с признаками укусов», – уточнил собеседник РЕН ТВ.

По данным издания, следователи в настоящий момент работают на месте происшествия, устанавливая все детали и причины трагедии.

Ранее сообщалось, что в США суд признал мужа виновным в убийстве жены, пропавшей в 2021 году после намерения подать документы на развод.