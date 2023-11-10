В России наметился дефицит вахтовиков
Фото: [©Алексей Варфоломеев/РИА Новости]
В России появился новый кадровый дефицит – вахтенные рабочие, причем разных специальностей. Об этом пишет «Российская газета».
Сервисы по поиску работы уже составляют рейтинги регионов, наиболее остро нуждающихся в вахтовиках. Такую статистику опубликовал сервис hh.ru.
Неожиданно на первом месте оказалась Башкирия (6%), которая раньше сама была поставщиков кадров в другие регионы. В пятерку вошли Красноярский край и Иркутская область (по 5%), Омская и Новосибирская области (по 4%).
В сибирских регионах повышенный спрос на рабочую силу был всегда, это связано с разработкой северных месторождений. В других районах дефицит образовался из-за демографии, релокации и частичной мобилизации.