В России наметился дефицит вахтовиков

В России появился новый кадровый дефицит – вахтенные рабочие, причем разных специальностей. Об этом пишет «Российская газета».

Сервисы по поиску работы уже составляют рейтинги регионов, наиболее остро нуждающихся в вахтовиках. Такую статистику опубликовал сервис hh.ru.

Неожиданно на первом месте оказалась Башкирия (6%), которая раньше сама была поставщиков кадров в другие регионы. В пятерку вошли Красноярский край и Иркутская область (по 5%), Омская и Новосибирская области (по 4%).

В сибирских регионах повышенный спрос на рабочую силу был всегда, это связано с разработкой северных месторождений. В других районах дефицит образовался из-за демографии, релокации и частичной мобилизации.