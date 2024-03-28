В России насчитывается более 70 миллиардеров

В нашей стране выросло число долларовых миллиардеров за 2023 год. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Уточняется, что в прошлом году их количество увеличилось на шесть человек и общее число составило 76 человек. Их общее состояние составляет 341 млрд долларов при том. что российская валюта упала на 21%.

Отмечается, что также до сих пор продолжается миграционная волна среди миллиардеров, наиболее популярные страны в данном плане у них – США, Великобритания и Швейцария.

Добавляется, что в мировом значении число обладателей миллиардного состояния расширилось почти на 170 человек и в итоге составило почти 3,3 тыс. человек. При этом в КНР наблюдается тенденция сокращения числа магнатов: за минувший год их количество снизилось более чем на 150 человек, а в Индии, напротив, наблюдается рост миллиардеров.