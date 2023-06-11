В России немного снизились цены на арматуру

Стоимость арматуры немного снизилась в прошлом месяце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

Кроме того, антимонопольная служба заявила крупным производителям о недопустимости экономически необоснованного роста стоимости и необходимости приоритетного обеспечения внутреннего рынка.

Уточняется, что ведомством будет продолжено наблюдение за ценами на стройматериалы.

Напомним, что в марте Минстроем России было направлено обращение в ФАС с жалобой на рост стоимости арматуры.