В России немного снизились цены на арматуру
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Стоимость арматуры немного снизилась в прошлом месяце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.
Кроме того, антимонопольная служба заявила крупным производителям о недопустимости экономически необоснованного роста стоимости и необходимости приоритетного обеспечения внутреннего рынка.
Уточняется, что ведомством будет продолжено наблюдение за ценами на стройматериалы.
Напомним, что в марте Минстроем России было направлено обращение в ФАС с жалобой на рост стоимости арматуры.