В России падает объем удаленного формата работы

В нашей стране на трудовом рынке меняются тренды как со стороны нанимателей, так и со стороны работников. По словам рекрутера Татьяны Доляковой, молодежь сегодня выбирает постоянную работу со стабильным доходом и карьерным ростом, а работодатели отменяют удаленный формат и выбирают сотрудников, готовых работать в офисе. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она отметила, что молодежь без опыта работы часто ищет работу в ресторанной и отельной сферах, которые в нашей стране сегодня развиваются. Однако молодежь с высшим образованием стала искать более стабильную работу, поскольку работодатель уже не готов брать сотрудников на удаленный формат.

По мнению эксперта, в целом ситуация на трудовом рынке возвращается к тому, что было до пандемии коронавирусной инфекции. Так, региональные власти начали максимально удерживать студентов, чтобы молодежь и город развивались.

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