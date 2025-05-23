Директор Авито Работы рассказал об интенсивной конкуренции за кадры

Управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков рассказал об изменениях, которые происходят на рынке труда в последнее время, сообщил atas.info.

Эксперт высказал мнение, что конкуренция за кадры в последнее время стала более интенсивной.

«Компании, чтобы сохранить свое конкурентное преимущество, должны постоянно адаптироваться к меняющимся условиям», — рассказал эксперт.

По мнению эксперта, работодателям предстоит в первую очередь предлагать конкурентоспособную оплату труда. Кроме того, важно предоставлять возможность сотрудникам проходить дополнительное обучение и улучшать корпоративную культуру. Работодатель должен постоянно развивать HR-бренд.

По информации издания, работодатели идут навстречу соискателям работы. Например, россияне все чаще выбирают гибкий график работы. В последнее время в Новосибирской области зафиксировали рост подобных предложений от компаний на 71%. Россияне все чаще хотят работать в удаленном формате. Рост таких вакансий составил всего 2%, но трансформации на рынке труда продолжаются.

Представитель HeadHunter по Сибири Екатерина Дегтярева рассказала, что в регионе наблюдается рост заработных плат. Средняя заработная плата к началу 2025 года составила 68–70 тыс. руб. Установленный прожиточный минимум — 16 696 руб.

«Конкурировать теперь можно не только за деньги», — отметила Екатерина Дегтярева, представитель HeadHunter по Сибири.

Ранее сообщалось, что роботы могут спасти рынок труда в России.