Маркировка товаров: где и как получить консультацию от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор открыл специализированную горячую линию, посвященную вопросам цифровой маркировки товаров. Инициатива приурочена к предстоящему Всемирному дню качества, который отмечается 13 ноября. Прием обращений продлится с 3 по 13 ноября, сообщает РИА Новости .

Сотрудники ведомства готовы проконсультировать как рядовых покупателей, так и представителей бизнеса. Граждане смогут узнать, на какие категории товаров распространяется требование об обязательной маркировке и существуют ли исключения из этого правила. Специалисты также разъяснят, как контролируется оборот маркированной продукции на государственном уровне и куда следует обращаться, если обнаружен товар без соответствующей маркировки.

Особое внимание будет уделено мобильному приложению «Честный ЗНАК»: эксперты расскажут, как с его помощью можно участвовать в общественном контроле за соблюдением требований к маркировке.

Получить консультацию можно несколькими способами. Во‑первых, обратившись в региональные консультационные центры и пункты — их адреса опубликованы на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора. Во‑вторых, позвонив в Единый консультационный центр ведомства, который работает в круглосуточном режиме. Звонок по номеру 8 (800) 555‑49‑43 бесплатный.

