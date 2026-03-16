В России предложили продавать лекарства поштучно

Сейчас в России медикаменты отпускаются только целыми упаковками. Это приводит к тому, что пациенты вынуждены покупать больше таблеток, чем им нужно для полного курса лечения. Например, если в упаковке 28 таблеток, а курс рассчитан на 30 дней, человеку приходится приобретать вторую пачку ради двух-трех оставшихся таблеток.

Плякин предложил отпускать лекарства блистерами или ампулами, не нарушая первичную упаковку. По его мнению, это позволит пациентам покупать ровно столько медикаментов, сколько необходимо. Кроме того, такая мера сократит количество просроченных препаратов, которые скапливаются в домашних аптечках.

